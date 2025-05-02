美國「群聊洩密門」主角被解僱 白宮被爆已討論接替人選數周

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-02 10:30

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美國政府「群聊洩密」事件暴露川普政府辦事猶如草台班子一般，令白宮臉上無光，如今，這一事件的始作俑者也付出了「代價」。

美國總統川普周四（1 日）在社交媒體 Truth Social 上宣布，將提名美國總統國家安全事務助理華爾茲擔任下一任美國常駐聯合國大使，國務卿盧比歐將臨時兼任總統國家安全事務助理。

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川普說：「華爾茲一直努力把國家利益放在首位，我知道他在新崗位上也會做同樣的事。」

雖然川普這一決定看似是讓華爾茲「轉職」，且措辭溫和，美國副總統范斯也稱這是「升職」，但美國《Politico》、英國《金融時報》等媒體都提及「解僱」等詞。

據《Politico》報導，兩名知情人士和一名接近白宮人士透露，白宮西翼對接替人選的討論已持續數周，最近幾天才開始加速推進撤換華爾茲的具體計畫。

儘管華爾茲得到美國常駐聯合國大使的工作，但他也成為川普第二任期首位離職的高階官員。

洩密醜聞本已讓華爾茲在白宮內部備受質疑和壓力，早在這以前，極右翼人士就已經指責華爾茲及其團隊沒有充分支持「讓美國再次偉大」（MAGA）運動，這些因素成為壓垮華爾茲的關鍵。

誰將接任總統國家安全事務助理？知情人士稱，主要人選包括美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）、國家安全委員會反恐事務高級顧問戈爾卡（Sebastian Gorka），以及美國總統特使格雷內爾（Richard Grenell）等人。