美國證實：加拿大、墨西哥汽車零件免關稅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-02 09:00

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美國政府將於 5 月 3 日課徵 25% 汽車零件進口關稅，美國海關和邊境保護局周四（1 日）證實，加拿大和墨西哥製造的汽車零件，屬於《美加墨協定》（USMCA）的一部分，免 25% 關稅。

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這家美國最大汽車製造商表示，今年將面臨 40 億美元至 50 億美元關稅相關成本，該公司計劃通過削減支出與提高美國工廠產量部分抵消這些成本。

日前美國六大汽車政策團體罕見聯合致函政府，警告若政府對進口零件課徵新關稅，將導致汽車銷售下滑、售價上漲、供應鏈混亂，並對美國汽車製造基地構成威脅。

業界指出，多數供應商的財務結構脆弱，無法承受突然增加的關稅成本，任何單一供應商倒閉，都可能引發汽車生產線停擺骨牌效應。