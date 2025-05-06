【Joe’s華爾街脈動】標普500指數結束連九漲，關稅協議不確定性打壓市場
Joe Lu 2025-05-06 08:30
服務業數據強勁，市場回檔；聯準會會議在即
Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 5 日 美東時間
市場概況
美國股市週一開盤走低，市場回檔，結束了標普 500 指數令人矚目的連續九天漲勢。此次下跌反映了投資者的謹慎態度，儘管政府官員持續評論稱協議已近，但圍繞潛在貿易協議的時機和具體細節仍存在持續的不確定性。雖然財政部長 Bessent 重申美國「非常接近達成某些協議」，可能就在本週，但川普總統隨後發表的言論表示並未安排與中國國家主席習近平會談，且宣布可能對外國製作的影劇加徵 100% 關稅，這都加劇了貿易政策上複雜且時而矛盾的訊號。這種缺乏實質進展的局面似乎正使推動上週反彈的樂觀情緒逐漸降溫。
主要美股指數從近期高點回落。標普 500 指數下跌 - 0.57%，結束了自 2004 年以來最長的連漲紀錄。道瓊工業平均指數下跌 - 0.19%，以科技股為主的那斯達克綜合指數則下跌 - 0.59%。以羅素 2000 指數為代表的小型股同樣下跌，跌幅為 - 0.77%。指數從盤中低點收窄跌幅，推測可能部分受到印度提議某些互惠零關稅措施報導的幫助，但整體氛圍仍偏保守。
今日公布的經濟數據呈現出好壞參半的景象。美國供應管理協會（ISM）四月份服務業 PMI 指數為 51.6，優於預期的 50.4，顯示關鍵的服務業仍持續擴張。然而，報告細節突顯了物價上漲壓力（支付價格指數顯著跳升），並反映出受訪者日益擔憂關稅對成本和業務營運的衝擊。此數據凸顯了美國聯準會在明天開始為期兩天的政策會議時所面臨的艱鉅挑戰，需要在某些領域具韌性的經濟活動、受貿易政策加劇的潛在通膨壓力，以及先前指出的消費者壓力跡象之間取得平衡。
重點摘要
- 主要美股指數週一下跌，因關稅協議的不確定性打壓市場情緒，結束了標普 500 指數 (-0.57%) 連續九天的漲勢：標普 500 指數 (-0.57%)，道瓊工業平均指數 (-0.19%)，那斯達克綜合指數 (-0.59%)。
- 儘管近期上漲，根據分析，潛在的近期市場特性普遍仍屬不利，表明此波反彈尚未得到更深層趨勢的充分確認。
- 美國供應管理協會（ISM）四月份服務業採購經理人指數（PMI）優於預期，顯示該產業具韌性，但也突顯企業面臨物價上升的壓力和關稅方面的擔憂。
- 多數類股回檔，由能源 (-1.81%) 和資訊科技 (-0.68%) 領跌。公債價格漲跌互見；黃金價格強勁上漲。
- 市場注意力轉向明天開始的美國聯準會為期兩天的政策會議，投者關注其關於通膨、成長及貿易政策影響的評論。
主要市場指數
一主要市場指數全面下跌，結束了標普 500 指數近期的連漲走勢。標普 500 指數下跌 - 0.57%，道瓊工業平均指數下跌 - 0.19%，那斯達克綜合指數下跌 - 0.59%，羅素 2000 指數回檔 - 0.77%。此次回檔顯示，投資者在經歷強勁上漲後選擇暫時觀望，重新評估前景，特別是在貿易談判仍具不確定性且在美國聯準會政策決策即將公布的背景下。
費城半導體指數當日亦下跌，跌幅為 - 0.92%。儘管參與了近期的反彈，但潛在分析持續顯示，該族群在多個時間區間內仍處於明顯不利的狀況。
從分析角度來看，今日的下跌進一步支持了我們對近期市場整體不利特徵的既有判斷。儘管先前動能強勁，但未能延續上週的漲勢，表明先前觀察到的潛在負面訊號尚未被消除。市場狀況尚未出現可持續改善的明確確認訊號，支持採取謹慎立場。 (全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
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