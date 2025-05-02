香港力推金融科技與AI應用 監管機關連環出手。

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 15:28

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香港當局積極推動金融科技及人工智慧的發展和應用，多個監管機構接連祭出相關措施。

香港證監會 >> 支持虛擬資產生態圈創新

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據悉，香港證監會已批准 HashKey Capital 旗下主動管理型基金正式開放加密資產實物認購通道。透過 HashKey Capital 的實體認購模式，投資人加密資產實物認購是 HashKey Capital 持續推動在受監管框架下提升虛擬資產投資體驗過程中所取得的另一個重要里程碑。

在過去六個月內，HashKey Capital 還陸續獲得了香港證監會關於以太坊質押、全權委託帳戶管理等多項業務的批准，進一步體現了香港證監會對虛擬資產業界在合規創新領域不斷深耕的支持。現在可直接使用市值排名前一百的代幣進行出資，包括 Bitcoin、Ethereum、Ripple、Solana、Chainlink 及 Arbitrum 等主流代幣。

香港金管局 >> 成立 Cargox 專家小組、推出第二期 GenA.I. 沙盒

此外，香港金管局宣布成立 Cargox 專家小組，旨在善用貨運物流數據，優化貿易融資的數位生態圈。

建基於香港金管局的「商業數據通」的 Cargox，是一項為期數年的公私營合作項目，聚焦以下三個主要領域：善用貨運物流數據簡化及優化貿易融資流程；構建數年的公私營合作項目，聚焦以下三個主要領域：善用貨運物流數據簡化及優化貿易融資流程；構建數碼方案，以提升中小企獲取貿易融資的機會；探索與國際數據夥伴對接，便利香港銀行的貿易融資案例。

專家小組將於 2025 年年底前訂訂路線圖，推動海陸空貨運物流資料數位化，並研究將不同地區的相關貨運物流資料來源連結「商業資料通」。

同時，香港金管局與數碼港宣布推出第二期生成式人工智慧（GenA.I.）沙盒計畫。該計劃旨在為銀行提供一個風險可控的環境，以支援開發和測試使用人工智慧（AI）的創新解決方案，進一步推動金融業採用 AI 技術。

根據香港金管局介紹，業界對今年 1 月開展第一期沙盒積極響應，而第二期 GenA.I. 沙盒計劃將繼續注重進一步加強風險管理、反詐騙措施和客戶體驗的用例。

為進一步推動創新，第二期計畫將加入一項主要優化措施－「GenA.I. 沙盒協創實驗室」（協創實驗室），透過一系列實務工作坊，促進銀行與科技供應商之間的早期對接，推動將問題陳述轉化為實際用例，並於 GenA.I. 沙盒中進行測試。

香港投資推廣署 >>Fast Track 計劃 2025 啟動

另一方面，香港投資推廣署不遺餘力培育金融科技企業賦能實體經濟，宣布第八屆全球 Fast Track 計畫 2025（計畫）接受報名，截止日期為 9 月 21 日。今年，計劃將擴展至金融科技以外的其他垂直領域，為更多香港及全球的科技公司帶來商機。