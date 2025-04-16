不為美國代收關稅！香港郵政今起暫停寄往美國而內載貨品的郵件
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-16 10:16
香港特區政府新聞網今 (16) 日發佈新聞公報表示，美國政府早前宣佈由 5 月 2 日起取消香港寄往美國貨品的小額免稅安排，並調高付運美國而內載貨品的郵件需繳納的關稅。
公報中指出，美國霸凌無理，濫施關稅，香港郵政絕不會代收所謂關稅，並會暫停接收寄往美國而內載貨品的郵件。
平郵方面，由於海運時間較長，香港郵政會由即 (16) 日起暫停接收內載貨品的平郵郵件，若市民之前曾投寄內載貨品的平郵郵件而又未能付運往美國，香港郵政會聯絡寄件人，在 4 月 22 日起安排退件及退款。
空郵方面，香港郵政將於 4 月 27 日起暫停接收內載貨品的空郵郵件。
新聞公報稱，寄件往美國的香港市民需有心理準備要就美方霸凌無理的行為因而要繳付高昂和不合理的費用，其他只內載文件而沒有貨品的郵件則不受影響。
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