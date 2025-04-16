不為美國代收關稅！香港郵政今起暫停寄往美國而內載貨品的郵件

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-16 10:16

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香港特區政府新聞網今 (16) 日發佈新聞公報表示，美國政府早前宣佈由 5 月 2 日起取消香港寄往美國貨品的小額免稅安排，並調高付運美國而內載貨品的郵件需繳納的關稅。

公報中指出，美國霸凌無理，濫施關稅，香港郵政絕不會代收所謂關稅，並會暫停接收寄往美國而內載貨品的郵件。

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平郵方面，由於海運時間較長，香港郵政會由即 (16) 日起暫停接收內載貨品的平郵郵件，若市民之前曾投寄內載貨品的平郵郵件而又未能付運往美國，香港郵政會聯絡寄件人，在 4 月 22 日起安排退件及退款。

空郵方面，香港郵政將於 4 月 27 日起暫停接收內載貨品的空郵郵件。