search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅詩蘭黛(EL-US)EPS預估上修至1.38元，預估目標價為63.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 02:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對雅詩蘭黛(EL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.36元上修至1.38元，其中最高估值1.62元，最低估值1.13元，預估目標價為63.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.62(1.62)33.783.41
最低值1.13(1.13)1.82.433.06
平均值1.4(1.39)2.343.023.23
中位數1.38(1.36)2.312.963.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值146.82億153.22億161.72億164.98億
最低值142.29億139.41億141.15億160.37億
平均值144.63億148.20億154.29億162.68億
中位數144.60億148.82億154.34億162.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.907.916.642.811.09
營業收入142.59億162.51億177.38億158.76億155.59億

詳細資訊請看美股內頁：
雅詩蘭黛(EL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEL

相關行情

台股首頁我要存股
雅詩蘭黛58.41-2.59%

延伸閱讀


Empty