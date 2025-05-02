鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅詩蘭黛(EL-US)EPS預估上修至1.38元，預估目標價為63.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 02:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對雅詩蘭黛(EL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.36元上修至1.38元，其中最高估值1.62元，最低估值1.13元，預估目標價為63.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.62(1.62)
|3
|3.78
|3.41
|最低值
|1.13(1.13)
|1.8
|2.43
|3.06
|平均值
|1.4(1.39)
|2.34
|3.02
|3.23
|中位數
|1.38(1.36)
|2.31
|2.96
|3.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|146.82億
|153.22億
|161.72億
|164.98億
|最低值
|142.29億
|139.41億
|141.15億
|160.37億
|平均值
|144.63億
|148.20億
|154.29億
|162.68億
|中位數
|144.60億
|148.82億
|154.34億
|162.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.90
|7.91
|6.64
|2.81
|1.09
|營業收入
|142.59億
|162.51億
|177.38億
|158.76億
|155.59億
詳細資訊請看美股內頁：
雅詩蘭黛(EL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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