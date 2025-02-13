鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估上修至-23.09元，預估目標價為391.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2024年EPS預估：中位數由-23.57元上修至-23.09元，其中最高估值-22.53元，最低估值-25元，預估目標價為391.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-22.53(-22.53)
|-2.97
|15.6
|44.37
|最低值
|-25(-25)
|-26.35
|-21.9
|6.75
|平均值
|-23.45(-23.51)
|-12.91
|2.95
|31.49
|中位數
|-23.09(-23.57)
|-11.72
|3.25
|38.27
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.80億
|6.22億
|13.60億
|23.86億
|最低值
|1.58億
|2.96億
|5.19億
|16.41億
|平均值
|1.73億
|5.13億
|10.29億
|18.64億
|中位數
|1.78億
|5.15億
|10.08億
|17.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-13.09
|-14.63
|-17.23
|-19.99
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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