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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估上修至-23.09元，預估目標價為391.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2024年EPS預估：中位數由-23.57元上修至-23.09元，其中最高估值-22.53元，最低估值-25元，預估目標價為391.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-22.53(-22.53)-2.9715.644.37
最低值-25(-25)-26.35-21.96.75
平均值-23.45(-23.51)-12.912.9531.49
中位數-23.09(-23.57)-11.723.2538.27

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.80億6.22億13.60億23.86億
最低值1.58億2.96億5.19億16.41億
平均值1.73億5.13億10.29億18.64億
中位數1.78億5.15億10.08億17.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-13.09-14.63-17.23-19.99
營業收入0.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMDGL

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