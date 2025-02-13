鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃塞克斯不動產信託(ESS-US)EPS預估上修至6.01元，預估目標價為305.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對埃塞克斯不動產信託(ESS-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.87元上修至6.01元，其中最高估值6.29元，最低估值4.58元，預估目標價為305.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|6.29(6.29)
|6.86
|最低值
|4.58(4.58)
|4.57
|平均值
|5.75(5.75)
|6.19
|中位數
|6.01(5.87)
|6.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.00億
|19.87億
|21.02億
|20.46億
|最低值
|17.76億
|18.76億
|19.83億
|20.46億
|平均值
|18.50億
|19.28億
|20.52億
|20.46億
|中位數
|18.43億
|19.17億
|20.72億
|20.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.69
|7.51
|6.27
|6.32
|11.54
|營業收入
|14.96億
|14.41億
|16.07億
|16.69億
|17.74億
詳細資訊請看美股內頁：
埃塞克斯不動產信託(ESS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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