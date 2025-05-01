鉅亨速報 - Factset 最新調查：電子灣拍賣網站EBAY-US的目標價調升至69元，幅度約6.15%
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對電子灣拍賣網站(EBAY-US)提出目標價估值：中位數由65元上修至69元，調升幅度6.15%。其中最高估值79元，最低估值50元。
綜合評級 - 共有35位分析師給予電子灣拍賣網站評價：積極樂觀10位、保持中立21位、保守悲觀4位。
電子灣拍賣網站今(1日)收盤價為68.16元。近5日股價上漲6.15%，標普指數上漲3.59%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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