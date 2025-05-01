美國AI模型對抗中國關鍵礦產壟斷 助西方企業穩定供應鏈

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-01 21:30

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隨著中美貿易戰升溫，美國國防部於 2023 年底啟動了一項利用人工智慧（AI）模型預測關鍵礦物供應與價格的計畫，該項目現已由非營利組織「關鍵礦物論壇」（Critical Minerals Forum, CMF）接手管理，旨在降低美國對中國礦產供應的依賴。

根據《路透社》報導，CMF 吸引逾 30 家企業與投資人參與，包括汽車製造巨頭福斯（Volkswagen）、銅礦開採商 South32、稀土生產商 MP 材料 (MP-US) 與國防承包商雷神科技 (RTX-US) 等。CMF 的首場會員會議於去年 11 月召開，成員組成與組織私有化消息先前未曾對外公開。

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近期，美國內華達州與 CMF 合作，希望藉由該 AI 模型吸引銅冶煉設施設立。由於美國僅有兩座銅冶煉廠，提升本地關鍵金屬冶煉能力成為當務之急。

該 AI 模型聚焦交易不透明、供應易受操控的金屬，如稀土、鎳、鍺、鎵等。模型可預測 15 年內金屬供應變化、價格趨勢，並幫助企業評估長期投資與供應協議可行性。若例如美國對印尼鎳課 100% 關稅，模型即能模擬 2028 年之鎳供應風險。

AI 模型助簽署西方供應協議，減少對中國依賴

CMF 強調，模型設定下的合理價格不受中國壓低金屬價格行為影響，能提升買賣雙方對交易價格的信任。預期買方將願意支付略高價格以保障供應，避免中國透過產能過剩擾亂市場。

CMF 介入複雜金屬市場之際，正值中國針對稀土、鍺、鎵等關鍵電池金屬實施出口限制，這些金屬多數交易不透明，或交易量極低。CMF 強調，這更突顯美國需加快推動本土礦產供應鏈。

CMF 的 AI 系統由 70 多項礦業相關資料訓練，包括來自 FactSet(FDS-US) 、Benchmark Mineral Intelligence 及美國商務部的價格資訊。部分資料未對外公開，使其預測能力與 ChatGPT 等商業 AI 工具形成差異。

對於 CMF 計畫，中國駐華盛頓使館則回應表示，中方出口稀土遵守世界貿易組織規則，並願與各國共同承擔全球稀土供應責任。

小規模吸引全球政府與企業加入，成員盼提高供應鏈透明度

美國國防高等研究計劃署（DARPA）將資助 CMF 至 2029 年，並於 2027 年前轉移該 AI 智慧財產權。未來 CMF 將考慮推行分級會員制，基礎功能免費，高階數據須付費。

部分成員如礦業公司 Phoenix Tailings 表示，CMF 協助其吸引礦場投資與潛在客戶。而福斯則認為 CMF 能提升原物料供應鏈透明度。

不過，也有學者質疑該 AI 模型的實用性。美國科羅拉多礦業學院教授 Ian Lange 認為，該模型與油價預測相比仍顯不足，機器學習難以解決金屬市場的高度不確定性。

目前 CMF 員工規模不到 10 人，仍處早期招募階段，主攻半導體、航太、國防產業，並吸引尚比亞、剛果等國表達合作意願。