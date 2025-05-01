美國AI模型對抗中國關鍵礦產壟斷 助西方企業穩定供應鏈
鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-01 21:30
隨著中美貿易戰升溫，美國國防部於 2023 年底啟動了一項利用人工智慧（AI）模型預測關鍵礦物供應與價格的計畫，該項目現已由非營利組織「關鍵礦物論壇」（Critical Minerals Forum, CMF）接手管理，旨在降低美國對中國礦產供應的依賴。
根據《路透社》報導，CMF 吸引逾 30 家企業與投資人參與，包括汽車製造巨頭福斯（Volkswagen）、銅礦開採商 South32、稀土生產商 MP 材料 (MP-US) 與國防承包商雷神科技 (RTX-US) 等。CMF 的首場會員會議於去年 11 月召開，成員組成與組織私有化消息先前未曾對外公開。
近期，美國內華達州與 CMF 合作，希望藉由該 AI 模型吸引銅冶煉設施設立。由於美國僅有兩座銅冶煉廠，提升本地關鍵金屬冶煉能力成為當務之急。
該 AI 模型聚焦交易不透明、供應易受操控的金屬，如稀土、鎳、鍺、鎵等。模型可預測 15 年內金屬供應變化、價格趨勢，並幫助企業評估長期投資與供應協議可行性。若例如美國對印尼鎳課 100% 關稅，模型即能模擬 2028 年之鎳供應風險。
AI 模型助簽署西方供應協議，減少對中國依賴
CMF 強調，模型設定下的合理價格不受中國壓低金屬價格行為影響，能提升買賣雙方對交易價格的信任。預期買方將願意支付略高價格以保障供應，避免中國透過產能過剩擾亂市場。
CMF 介入複雜金屬市場之際，正值中國針對稀土、鍺、鎵等關鍵電池金屬實施出口限制，這些金屬多數交易不透明，或交易量極低。CMF 強調，這更突顯美國需加快推動本土礦產供應鏈。
CMF 的 AI 系統由 70 多項礦業相關資料訓練，包括來自 FactSet(FDS-US) 、Benchmark Mineral Intelligence 及美國商務部的價格資訊。部分資料未對外公開，使其預測能力與 ChatGPT 等商業 AI 工具形成差異。
對於 CMF 計畫，中國駐華盛頓使館則回應表示，中方出口稀土遵守世界貿易組織規則，並願與各國共同承擔全球稀土供應責任。
小規模吸引全球政府與企業加入，成員盼提高供應鏈透明度
美國國防高等研究計劃署（DARPA）將資助 CMF 至 2029 年，並於 2027 年前轉移該 AI 智慧財產權。未來 CMF 將考慮推行分級會員制，基礎功能免費，高階數據須付費。
部分成員如礦業公司 Phoenix Tailings 表示，CMF 協助其吸引礦場投資與潛在客戶。而福斯則認為 CMF 能提升原物料供應鏈透明度。
不過，也有學者質疑該 AI 模型的實用性。美國科羅拉多礦業學院教授 Ian Lange 認為，該模型與油價預測相比仍顯不足，機器學習難以解決金屬市場的高度不確定性。
目前 CMF 員工規模不到 10 人，仍處早期招募階段，主攻半導體、航太、國防產業，並吸引尚比亞、剛果等國表達合作意願。
隨著西方加強布局環保與電池金屬供應鏈，對準確市場預測的需求升高。能源金屬平台 TechMet 執行長 Brian Menell 表示，具備預測功能的 AI 機制將成為金屬交易中的競爭優勢。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普行使戰時權力 推動美國關鍵礦物生產
- 黃仁勳示警：中國AI「並不落後」華為是世界最強科技公司之一
- 黃仁勳籲川普調整AI晶片出口規則 稱中國技術緊追在後
- 資金大轉向 投資級美元公司債ETF成避風港 鎖定富蘭克林FT投資級債20+ 掌握收益與防禦
上一篇
下一篇