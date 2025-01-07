多了2億多人口大國！陸外交部深夜加班祝賀：熱烈歡迎印尼加入金磚

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-07 10:57

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印尼周一 (6 日) 成為金磚國家正式成員國，中國外交部當天深夜緊急回應此事，顯示對印尼加入金磚相當重視，具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」周二 (7 日) 則認為有確認印尼加入、表示歡迎祝賀以及金磚影響力將更大的三大意義。

印尼加入有點出乎意料，應是走了特殊路徑快速加入金磚，顯示金磚國家對印尼的特別重視。印尼擁有兩億多人口與不斷發展的經濟，前景不可限量，更顯示金磚的影響力和吸引力

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除印尼外，還在排隊等待加入金磚的國家至少有 20 個，顯示越來越多國家從金磚國家看到了希望，感覺終於找到組織了。

南非金磚大使 Anil Sooklal 坦言：「不斷的被邊緣化，讓發展中國家普遍感到很沮喪，這促使它們轉向金磚國家集團，因為後者正在努力創造一個多極化和更具包容性的世界。我們不再軟弱無力，發展中國家正行使自身權利，要在決定當前這個新興多極世界的未來走向上擁有同等發言權。」

印度外長蘇傑生也曾感慨說：「金磚國家不再是『替代品』，而是全球舞台上一個已確立的特徵。金磚國家所代表的改革意義，必定傳遍多邊主義的世界金磚國家不僅僅意味著多極化，還意味著應對國際挑戰的多種和多樣化方法。」