致力性平「同工同酬」！卓揆：明年起百億上市櫃公司需揭露男/女性非主管職務薪資

行政院長卓榮泰今（30）日主持「行政院性別平等會第 32 次委員會議」時表示，請勞動部強化公司同工同酬的自我檢核及改善，政府自明（115）年起，要求實收資本額 100 億元以上的上市櫃公司，揭露男性及女性非主管職務，全時員工的薪資平均數及薪資中位數資訊，展現政府改善性別薪資差距的決心，也請金管會加強宣導。



卓榮泰致詞時指出，全面提升性別平等及多元友善的社會環境，一直是政府在各項施政的重要課題，並致力推動性別平等相關政策及完善軟硬體設備。期盼政府與民間一起合作，讓公務機關擁有更正確方向及具體目標，落實推動性別平等各項措施，共同營造尊重、多元、包容、公義的性別平等社會。



卓榮泰在聽取行政院主計總處「運用公務大數據觀察性別薪資概況與分析」報告後表示，為協助各部會研析改善性別薪資差距的具體策進作為，請主計總處提供公務大數據中各類性別統計分析資料，協助勞動部、金管會及各主管機關後續資料運用事宜，並評估增列不利處境者的性別薪資統計，如身心障礙人士、原住民等，以利研擬更全面的策進作為。



卓榮泰請勞動部強化公司同工同酬的自我檢核及改善，並協同主計總處及各主管機關，定期揭露各行各業的性別薪資資料，積極推動改善策略。他指出，政府自明（115）年起，要求實收資本額 100 億元以上的上市櫃公司，揭露男性及女性非主管職務，全時員工的薪資平均數及薪資中位數資訊，請金管會加強宣導，展現政府改善性別薪資差距的決心；另請金管會針對上市櫃公司所揭露的統計數據，適時對外詳細說明，讓民眾更了解真實性別薪資概況。



針對教育部、國防部、內政部「大專校院系所專任教師任一性別比例過低之具體改進策略」報告，卓院長表示，性別平等是政府施政重要核心價值，請教育部、國防部及內政部，針對僅有單一性別專任教師的系所，瞭解原因，視情形依《聯合國消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）規定，評估訂定「暫行特別措施」，並請勞動部協助確認後續相關精進招聘規定的合宜性。



卓榮泰亦指示教育部、國防部及內政部蒐集國外推動相關經驗，確保主管大專校院所招聘教師在專業能力符合要求，並兼顧學生受教權的前提下，積極打造性別友善、尊重多元且更具包容性的職場環境，並依所訂目標、期程及策略，逐步達成更為均衡的師資性別比例。



有關環境部「性別友善廁所倍增行動方案辦理情形」報告，卓院長表示，為打造性別友善與包容性的生活環境，請環境部持續評估各地設置性別友善廁所的需求情形，並兼顧衡平性，針對較為不足的縣市進行輔導，並加強督導查核新增設廁所是否符合性平友善規範。



此外，卓榮泰請環境部蒐集社會各界意見，精進作法及改善策略，以提高公廁的多元友善度，推動過程中亦請加強社會大眾對性別友善廁所的認知，消除社會大眾使用疑慮；同時強化鼓勵私部門設置性別友善廁所參與的機制，期望公私部門共同營造尊重多元、包容性的友善公共空間。



針對委員在會中提及新住民女性遭不法金融剝削，其個資及照片遭上網公開一事，卓院長請內政部、法務部嚴查不法行為；請勞動部加強保障新住民及外籍移工等弱勢族群工作權益；請金管會向新住民加強宣導普惠金融措施。此外，行政院會已於上（3）月通過「個人資料保護委員會組織法」草案，俟該法三讀通過及「個人資料保護委員會」成立後，將有助強化及落實個人資料保護工作。