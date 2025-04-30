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鉅亨速報

盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大漲6.62%，報72.6美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 21:45


GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)截至台北時間30日21:30股價上漲4.51美元，報72.60美元，漲幅6.62%，成交量360,021（股），盤中最高價72.60美元、最低價72.50美元。

美股指數盤中表現

GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+10.45%
  • 近 1 月：-14.9%
  • 近 3 月：-22.49%
  • 近 6 月：-20.15%
  • 今年以來：-12.91%

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