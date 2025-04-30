盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大漲6.62%，報72.6美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 21:45
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)截至台北時間30日21:30股價上漲4.51美元，報72.60美元，漲幅6.62%，成交量360,021（股），盤中最高價72.60美元、最低價72.50美元。
美股指數盤中表現
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.45%
- 近 1 月：-14.9%
- 近 3 月：-22.49%
- 近 6 月：-20.15%
- 今年以來：-12.91%
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 費城半導體大跌3%，報4070.99點
- 盤中速報 - 華納兄弟探索(WBD-US)大跌5.02%，報8.33美元
- 盤中速報 - 科斯塔集團(CSGP-US)大跌5.13%，報78.46美元
- 盤中速報 - 愛彼迎(ABNB-US)大跌5.13%，報119.05美元
上一篇
下一篇