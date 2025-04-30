鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ares Capital CorpARCC-US的目標價調降至22元，幅度約4.35%
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Ares Capital Corp(ARCC-US)提出目標價估值：中位數由23元下修至22元，調降幅度4.35%。其中最高估值26元，最低估值21元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Ares Capital Corp評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Ares Capital Corp今(30日)收盤價為20.25元。近5日股價上漲4.35%，標普指數上漲5.16%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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