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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ares Capital Corp(ARCC-US)EPS預估下修至2.05元，預估目標價為23.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Ares Capital Corp(ARCC-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.14元下修至2.05元，其中最高估值2.2元，最低估值2元，預估目標價為23.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.2(2.21)2.21.99
最低值2(2.01)1.921.98
平均值2.07(2.13)2.041.99
中位數2.05(2.14)2.041.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值32.59億36.10億33.95億
最低值29.27億29.26億33.95億
平均值30.59億32.16億33.95億
中位數30.65億31.90億33.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.143.511.212.682.44
營業收入13.48億20.91億21.82億24.46億29.29億

詳細資訊請看美股內頁：
Ares Capital Corp(ARCC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSARCC

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