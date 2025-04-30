鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ares Capital Corp(ARCC-US)EPS預估下修至2.05元，預估目標價為23.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Ares Capital Corp(ARCC-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.14元下修至2.05元，其中最高估值2.2元，最低估值2元，預估目標價為23.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.2(2.21)
|2.2
|1.99
|最低值
|2(2.01)
|1.92
|1.98
|平均值
|2.07(2.13)
|2.04
|1.99
|中位數
|2.05(2.14)
|2.04
|1.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32.59億
|36.10億
|33.95億
|最低值
|29.27億
|29.26億
|33.95億
|平均值
|30.59億
|32.16億
|33.95億
|中位數
|30.65億
|31.90億
|33.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.14
|3.51
|1.21
|2.68
|2.44
|營業收入
|13.48億
|20.91億
|21.82億
|24.46億
|29.29億
詳細資訊請看美股內頁：
Ares Capital Corp(ARCC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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