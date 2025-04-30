鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷普理根(RGEN-US)EPS預估下修至1.67元，預估目標價為189.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對雷普理根(RGEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.71元下修至1.67元，其中最高估值1.71元，最低估值1.64元，預估目標價為189.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.71(1.76)
|2.3
|3.14
|4.19
|最低值
|1.64(1.62)
|1.78
|2.18
|2.84
|平均值
|1.68(1.7)
|2.17
|2.77
|3.44
|中位數
|1.67(1.71)
|2.2
|2.82
|3.29
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.14億
|8.42億
|9.97億
|11.01億
|最低值
|6.90億
|7.85億
|8.85億
|9.91億
|平均值
|7.07億
|8.12億
|9.35億
|10.57億
|中位數
|7.09億
|8.09億
|9.31億
|10.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.11
|2.24
|3.24
|0.63
|-0.46
|營業收入
|3.66億
|6.71億
|8.02億
|6.32億
|6.34億
詳細資訊請看美股內頁：
雷普理根(RGEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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