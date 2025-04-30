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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷普理根(RGEN-US)EPS預估下修至1.67元，預估目標價為189.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對雷普理根(RGEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.71元下修至1.67元，其中最高估值1.71元，最低估值1.64元，預估目標價為189.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.71(1.76)2.33.144.19
最低值1.64(1.62)1.782.182.84
平均值1.68(1.7)2.172.773.44
中位數1.67(1.71)2.22.823.29

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.14億8.42億9.97億11.01億
最低值6.90億7.85億8.85億9.91億
平均值7.07億8.12億9.35億10.57億
中位數7.09億8.09億9.31億10.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.112.243.240.63-0.46
營業收入3.66億6.71億8.02億6.32億6.34億

詳細資訊請看美股內頁：
雷普理根(RGEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRGEN

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