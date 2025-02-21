鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷普理根RGEN-US的目標價調升至197.5元，幅度約3.95%
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對雷普理根(RGEN-US)提出目標價估值：中位數由190元上修至197.5元，調升幅度3.95%。其中最高估值225元，最低估值165元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予雷普理根評價：積極樂觀13位、保持中立4位、保守悲觀0位。
雷普理根今(21日)收盤價為162.67元。近5日股價上漲3.95%，標普指數上漲0.04%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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