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鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估下修至2.63元，預估目標價為48元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:12


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對英業達(2356-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.67元下修至2.63元，其中最高估值3.35元，最低估值2.31元，預估目標價為48元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值3.35(3.35)3.592.98
最低值2.31(2.31)2.552.79
平均值2.74(2.75)3.012.89
中位數2.63(2.67)2.942.89

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值721,182,710804,291,260790,520,270
最低值673,391,390701,714,530778,101,850
平均值696,816,980755,492,770784,311,060
中位數690,175,000755,425,610784,311,060

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS2.031.711.711.82
營業收入
(單位：新台幣千元)		646,261,954514,746,200541,750,850519,732,048

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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