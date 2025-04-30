鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估下修至2.63元，預估目標價為48元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:12
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對英業達(2356-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.67元下修至2.63元，其中最高估值3.35元，最低估值2.31元，預估目標價為48元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|3.35(3.35)
|3.59
|2.98
|最低值
|2.31(2.31)
|2.55
|2.79
|平均值
|2.74(2.75)
|3.01
|2.89
|中位數
|2.63(2.67)
|2.94
|2.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|721,182,710
|804,291,260
|790,520,270
|最低值
|673,391,390
|701,714,530
|778,101,850
|平均值
|696,816,980
|755,492,770
|784,311,060
|中位數
|690,175,000
|755,425,610
|784,311,060
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|2.03
|1.71
|1.71
|1.82
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|646,261,954
|514,746,200
|541,750,850
|519,732,048
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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