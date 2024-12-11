朗齊生醫攜手達運精密 打造精準醫療抗癌藥物

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-11 10:33

‌



朗齊生醫 (6876-TW) 宣布與微針技術廠商達運精密 (6120-TW) 簽訂 MOU，雙方攜手打造精準醫療抗癌藥物新劑型，透過尖端微針技術，重新定義藥物傳遞方式，提供癌症患者更多治療選擇。

朗齊說明，此次合作亮點為，旗下授權自國衛院的多靶點抗癌新藥 LXPA1788，透過此次合作，朗齊與達運已成功將 LXPA1788 包覆於微針系統中，並計劃在動物實驗和臨床試驗中測試其吸收率和療效，這不僅讓藥物更易於使用，更有望大幅提升治療效率。

‌



微針技術藥物傳遞方式有別於傳統經皮吸收，貼片上包含數百支微針可穿刺角質層於皮內釋放藥物，朗齊將達運的微針技術融入自有藥物產品中，不僅無痛、非侵入性，還能精準釋放藥物，提升患者的用藥便利性。朗齊表示，以此系統為基礎將建立創新的藥物緩釋平台，有望減少用藥劑量並提升療效，甚至改變癌症治療的模式。

朗齊已建立包括胰臟癌、肝癌等多種腫瘤適應症的新藥路線，發展中新藥包含與國衛院、DCB、中國醫藥大學等授權合作的多項專利小分子新藥，以及自行開發的類病毒顆粒 (VLPs) 等載藥平台。