昇貿決以10.19億元收購大瑞科技 向高階IC封裝材料跨大步

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-06 19:14

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昇貿科技 (3305-TW) 今 (6) 日召開董事會，決議向「上海飛凱材料科技股份有限公司」現金收購「大瑞科技股份有限公司」100% 股權，並於今日簽訂股份買賣契約書。昇貿科技以人民幣 2.275 億元(約新台幣 10.19 億元)，向「上海飛凱材料科技股份有限公司」收購「大瑞科技股份有限公司」全部股權。

昇貿科技指出，大瑞科技位於高雄大寮工業區，成立至今已有二十一年歷史，是台灣半導體封裝直接材料 (BGA 錫球) 全球前五大供應商，專精於 BGA、CSP、WL CSP 等高階 IC 封裝材料–錫球，產品廣泛應用於 CPU、繪圖晶片、DDR 與行動裝置晶片，在技術與市場上已穩居全球領導地位。

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昇貿科技指出，本次昇貿科技收購大瑞科技，將大幅強化昇貿科技的產品線，尤其在半導體 IC 封裝材料領域的市場占有率取得高倍數成長。雙方產品技術、專利佈局與市場具高度互補性，預期未來將透過現有通路加速產品整合，快速擴大市占率。

隨著 AI、高效能運算（HPC）、電動車等領域的迅速發展，全球對輕薄短小、高頻高效的電子產品需求激增，這進一步推動 BGA、CSP 等先進封裝技術的快速發展。此收購案若順利完成，不僅有助昇貿科技快速跨足半導體封裝領域，並將大幅提升公司整體盈利能力，成為未來業績成長的強大動力。