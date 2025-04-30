亞馬遜執行長警告：AI發展速度驚人 教育若跟不上恐成未來最大風險

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-30 16:40

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據報導，Jassy 認為 AI 技術必然帶來許多預期之外的後果，而其中「最棘手的問題」反而與科技本身無關。他指出，當前教育系統品質下降，恐怕無法培養足夠數位技能人才，如程式設計與邏輯能力，來因應未來的勞動市場需求。

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Jassy 進一步表示：「AI 將帶來極大的賦能效果，但教育系統若無法及時調整，將導致人們在新經濟中失去競爭力。」他呼籲美國政府及教育機構應積極推動教育改革，以確保人才具備應對 AI 世代的核心能力。

Jassy 形容 AI 是自網際網路以來最具影響力的技術突破，並看好 AI 未來將徹底改變人類的生活方式、工作流程與產業結構。Jassy 表示：「它（AI）將改善我們目前所能想像的幾乎所有體驗。」