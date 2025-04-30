亞馬遜執行長警告：AI發展速度驚人 教育若跟不上恐成未來最大風險
鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-30 16:40
亞馬遜 (AMZN-US) 執行長賈西（Andy Jassy）近日在《哈佛商業評論》領導高峰會上指出，雖然他對人工智慧（AI）發展持樂觀態度，但對於技術導入過快與教育體系能否跟上，表達明顯憂慮。他警告：「這次科技轉型的速度可能比以往任何一次都更快，我們必須確保演算法與模型的運作方式是負責任的。」
據報導，Jassy 認為 AI 技術必然帶來許多預期之外的後果，而其中「最棘手的問題」反而與科技本身無關。他指出，當前教育系統品質下降，恐怕無法培養足夠數位技能人才，如程式設計與邏輯能力，來因應未來的勞動市場需求。
Jassy 進一步表示：「AI 將帶來極大的賦能效果，但教育系統若無法及時調整，將導致人們在新經濟中失去競爭力。」他呼籲美國政府及教育機構應積極推動教育改革，以確保人才具備應對 AI 世代的核心能力。
Jassy 形容 AI 是自網際網路以來最具影響力的技術突破，並看好 AI 未來將徹底改變人類的生活方式、工作流程與產業結構。Jassy 表示：「它（AI）將改善我們目前所能想像的幾乎所有體驗。」
在企業佈局方面，亞馬遜已大規模投資 AI，且正在開發一種新的「推理」AI 模型，預計於六月問世。這項技術將與 Google(GOOGL-US) 和 OpenAI 等科技巨頭的 AI 模型展開競爭，進一步顯示亞馬遜在 AI 領域的積極戰略與領導地位。
上一篇
下一篇