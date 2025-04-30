A股2024年財報結束！消費與科技雙輪驅動成長 上市公司分紅規模首破2.3兆人民幣

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-30 13:40

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隨著 A 股上市公司 2024 年年報揭露接近尾聲，年度分紅資料也隨之亮相。根據 Choice 數據顯示，分紅總額首次突破 2.3 兆元 (人民幣，下同)，龍頭企業的穩健增長與消費復甦、科技突破正共同勾勒出中國經濟高品質發展的新圖景。

截至周四 (29 日)，A 股已有 3550 家上市公司揭露 2024 年年度現金分紅方案，總金額達 1.59 兆元，加上中期分紅的全年分紅總額料將突破 2.3 兆元，再創歷史新高。

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從產業分佈來看，銀行、金融、石油石化、食品飲料四大行業成主力軍，合計分紅逾千億元，其中銀行業以 3700 億元分紅規模居首。

貴州茅台成為分紅標竿，全年累計派息 647 億元，連兩年實現「每 10 股派現 259.11 元」的高比例分紅，分紅金額佔淨利比重高達 75%。貴州茅台表示，分紅規劃兼顧了股東回報與長期發展需求。

此外，三七互娛雅戈爾等 900 餘家公司實施「一年多次分紅」，雅戈爾更以季度分紅穩定投資者預期，展現現金流底氣。

在分紅熱潮中，龍頭企業的「定力」凸顯。2024 年 A 股營收「千億俱樂部」成員增至 117 家，賽力斯、浪潮資訊等憑藉新業務擴張首次躋身，新華保險、歌爾股份則重歸千億陣營。

獲利方面，淨利逾千億人民幣的企業則有 10 家，79 家百億級企業中近 50 家淨利增長，百利天恆更以收入增長 936%、淨利 37 億元的爆發式表現驚艷市場。

創新藥成為成長的黑馬，智翔金泰 - U、亞虹醫藥 - U 等企業收入成長率名列前幾名。分析師指出，政策支持與研發突破推動生物醫藥產業進入收穫期，但仍須警惕部分企業獲利波動風險。

在政策提振與消費回溫雙重驅動下，消費類股表現亮眼。影視院線今年第一季營收年增 44.51%，春節檔電影《哪吒之魔童鬧海》全球票房躋身史冊，家電業者則受益於以舊換新政策，白色家電收入成長 13.3%，汽車消費持續升溫，電動乘用車淨利年增 128%。

此外，新消費熱點快速崛起，寵物食品類股營收與淨利成長率均超 20%，市場人士認為消費升級與細分領域創新將成為長期成長引擎。

2024 年，銀行、基建、半導體等紅利資產獲機構持續加倉，農業銀行、工商銀行等國有大行持股量穩定上升，加上 AI 浪潮推動光學光電子類股受追捧，有研發開發、沃爾核材等科技股機構持股量翻倍，沃爾核材股價年漲幅超 270%。

社保基金則聚焦復甦主線，新進圓通速遞、山金國際，加倉分眾傳媒、中國鋁業。北向資金持續流入消費與科技龍頭，貴州茅台、寧德時代外資持股佔比再創新高。

中國證監會近期強調，將落實市值管理指引，推動獲利穩定企業提高分紅頻次與水平，並鼓勵註銷式回購。市場期待，隨著分紅常態化與報酬機製完善，A 股「價值投資」生態將進一步成熟。