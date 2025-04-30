search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至40.9元，預估目標價為1087.5元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 10:10


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2025年EPS預估：中位數由40.65元上修至40.9元，其中最高估值43.17元，最低估值39.23元，預估目標價為1087.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年2028年
最高值43.17(43.17)53.8663.6557.33
最低值39.23(39.23)43.2646.6757.33
平均值41.05(40.94)46.8653.9857.33
中位數40.9(40.65)46.3351.6757.33

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年2028年
最高值35,565,00041,504,77048,298,07045,060,740
最低值32,470,00035,248,61038,406,99045,060,740
平均值33,994,27037,956,22042,854,76045,060,740
中位數34,096,23037,869,87041,846,00045,060,740

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS38.1234.8330.0733.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,660,13329,827,35226,072,87425,399,895

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
亞德客-KY880+4.89%
美元/台幣32.068-0.50%

鉅亨贏指標

了解更多

#投信認養股

偏強
亞德KY

56%

勝率

#高盈餘高毛利

中弱短強
亞德KY

53.85%

勝率

#動能均線獲利股

中弱短強
亞德KY

53.85%

勝率

延伸閱讀


Empty