鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)目標價調降至107.5元，幅度約11.52%
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 08:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南電(8046-TW)提出目標價估值：中位數由121.5元下修至107.5元，調降幅度11.52%。其中最高估值180元，最低估值73元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予南電(8046-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立9位、保守悲觀3位。
南電(8046-TW)今(29日)收盤價為101元。近5日股價上漲19.39%，相關零組件業近5日上漲11.48%，集中市場加權指數上漲7.66%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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