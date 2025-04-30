鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至40.65元，預估目標價為1087.5元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 08:10
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2025年EPS預估：中位數由40.35元上修至40.65元，其中最高估值43.17元，最低估值39.23元，預估目標價為1087.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|43.17(43.66)
|53.86
|63.65
|57.33
|最低值
|39.23(39.23)
|43.26
|46.67
|57.33
|平均值
|40.94(40.63)
|46.72
|53.7
|57.33
|中位數
|40.65(40.35)
|46.33
|51.67
|57.33
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35,565,000
|41,504,770
|47,788,480
|45,060,740
|最低值
|32,470,000
|35,248,610
|38,406,990
|45,060,740
|平均值
|33,955,280
|37,891,200
|42,736,940
|45,060,740
|中位數
|34,015,520
|37,869,870
|41,846,000
|45,060,740
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|38.12
|34.83
|30.07
|33.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,660,133
|29,827,352
|26,072,874
|25,399,895
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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