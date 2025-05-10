【Joe’s華爾街脈動】市場觀望週末美中貿易談判，股市原地踏步
Joe Lu 2025-05-10 08:12
關鍵談判前夕市場謹慎；川普暗示中國關稅水平
Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 9 日 美東時間
市場概況
美國股市週五在震盪交投中，標普 500 指數和道瓊指數微幅收低，那斯達克指數則收平，因投資者在本週末美中官員預計於瑞士舉行備受矚目的貿易談判前採取謹慎立場。市場焦點緊盯任何有關潛在關稅調整的訊號，尤其是在川普總統於社群媒體上表示「對中國徵收 80% 關稅看起來合理」之後。儘管這代表著較目前 145% 的稅率顯著降低，但仍屬高額徵稅，且或許高於部分市場參與者對重啟談判起點的期望。總統本週稍早，在美英初步協議達成後發表的「許多貿易協議正在醞釀中，都是好的（很棒的！）協議！」的言論，最初帶來了一些樂觀情緒。然而，針對中國所提及的 80% 稅率，則讓樂觀氣氛有所收斂。
主要美股指數反映了這種觀望態度。道瓊工業平均指數下跌 - 0.29%。標普 500 指數微跌 - 0.07%，而以科技股為主的那斯達克綜合指數收盤基本持平 (0.00%)。本週來看，三大主要平均指數均小幅收黑，標普 500 指數下跌約 0.5%，那斯達克指數約下跌 0.3%，道瓊指數則下跌近 0.2%。這表明儘管在貿易方面取得的一些進展（如英美協議）受到歡迎，但更廣泛的不確定性，特別是圍繞美中關係，持續打壓投資者情緒。
市場策略師指出，儘管本週在英美協議上的進展令人鼓舞，但在貿易政策出現更實質且可量化的結果之前，市場仍處於「消息面起伏不定」的時期，導致反應性的波動。即將在瑞士由財政部長 Scott Bessent 主導的會談，被視為一個關鍵的轉折點。白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 隨後澄清，對中國關稅 80% 的數字是川普總統「隨口提出的」，在週末討論之前不會設定最終稅率。這種持續的不確定性也反映在企業情緒上，富國銀行指出，儘管本季撤回財測的公司數量出乎意料地少，但關稅衝擊仍然是一個關鍵擔憂。
重點摘要
- 主要美股指數在投資者等待關鍵美中貿易談判之際，週五經歷震盪交易後普遍收低：標普 500 指數 (-0.07%)，道瓊工業平均指數 (-0.29%)，那斯達克綜合指數 (0.00%)。
- 川普總統在會談前表示，「對中國徵收 80% 關稅看起來合理」，此數字雖較 145% 有所緩和，但仍高於部分市場對談判起點的預期。
- 儘管當日收盤漲跌互見，根據分析，潛在的近期市場特性普遍仍屬不利；主要指數本週小幅收黑。
- 多數類股收低，其中必需消費品類股 (-0.58%) 和醫療保健類股 (-1.09%) 表現最為疲弱。公債價格溫和上漲。
- 所有目光都集中在美國財政部長 Bessent 與其中國代表本週末在瑞士舉行的貿易會談結果。
主要市場指數
主要市場指數週五漲跌互見，變化不大，因投資者靜待週末美中貿易談判結果明朗化。標普 500 指數微跌 - 0.07%，道瓊工業平均指數下跌 - 0.29%。那斯達克綜合指數收盤持平 (0.00%)。代表小型股的羅素 2000 指數下跌 - 0.18%。盤勢平淡且略微收低，為主要平均指數本週的小幅虧損劃下句點，突顯投資者持續的謹慎態度。
費城半導體指數當日上漲 + 0.80%，表現優於整體市場，但根據底層分析，在多個時間區間內其潛在狀況仍屬不利。
從分析角度來看，今日漲跌互見且整體盤勢平淡，對於改變潛在的近期市場特性作用不大。根據我們基於近期趨勢比較的分析，該特性普遍仍屬不利。儘管市場已展現出對正面頭條消息作出反應的能力，但根據我們的指標，潛在狀況尚未出現持續性改善的跡象。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
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