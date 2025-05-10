【Joe’s華爾街脈動】市場觀望週末美中貿易談判，股市原地踏步

Joe Lu 2025-05-10 08:12

‌



關鍵談判前夕市場謹慎；川普暗示中國關稅水平

Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 9 日 美東時間

‌



市場概況

市場策略師指出，儘管本週在英美協議上的進展令人鼓舞，但在貿易政策出現更實質且可量化的結果之前，市場仍處於「消息面起伏不定」的時期，導致反應性的波動。即將在瑞士由財政部長 Scott Bessent 主導的會談，被視為一個關鍵的轉折點。白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 隨後澄清，對中國關稅 80% 的數字是川普總統「隨口提出的」，在週末討論之前不會設定最終稅率。這種持續的不確定性也反映在企業情緒上，富國銀行指出，儘管本季撤回財測的公司數量出乎意料地少，但關稅衝擊仍然是一個關鍵擔憂。

重點摘要

主要市場指數

主要市場指數週五漲跌互見，變化不大，因投資者靜待週末美中貿易談判結果明朗化。標普 500 指數微跌 - 0.07%，道瓊工業平均指數下跌 - 0.29%。那斯達克綜合指數收盤持平 (0.00%)。代表小型股的羅素 2000 指數下跌 - 0.18%。盤勢平淡且略微收低，為主要平均指數本週的小幅虧損劃下句點，突顯投資者持續的謹慎態度。

費城半導體指數當日上漲 + 0.80%，表現優於整體市場，但根據底層分析，在多個時間區間內其潛在狀況仍屬不利。

從分析角度來看，今日漲跌互見且整體盤勢平淡，對於改變潛在的近期市場特性作用不大。根據我們基於近期趨勢比較的分析，該特性普遍仍屬不利。儘管市場已展現出對正面頭條消息作出反應的能力，但根據我們的指標，潛在狀況尚未出現持續性改善的跡象。(全文未完)