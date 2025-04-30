微星伺服器亮相2025 OCP EMEA峰會 驅動新一代資料中心動能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-30 10:13

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微星 (2377-TW) 於 2025 年 4 月 29 日至 30 日參加 2025 OCP EMEA 高峰會，於展位 A19 發表其最新符合 ORv3 規範以及高密度多節點伺服器平台，新一代產品以 OCP 認可的 DC-MHS 開放架構為基礎並支援最新 AMD EPYC™ 9005 系列處理器，專為現代資料密集型資料中心所設計。

微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示，微星很榮幸能透過參與 Open Compute 專案（OCP），積極投入開放創新與永續發展，微星持續推動開放標準、資料中心導向設計以及模組化伺服器架構等核心理念，使得微星能夠根據客戶的特定需求快速開發產品，成為推動下一代基礎架構發展的可靠夥伴，提供可擴展且高效能的解決方案。

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現場發表的 Open Compute CD281-S4051-X2 產品，為一款 21 吋且符合 ORv3 規範的 2OU 雙節點伺服器，專為超大規模雲端部署所打造。每個節點搭載最高 TDP 達 500W 的單路 AMD EPYC 9005 系列處理器，支援 12 組 DDR5 記憶體插槽與最多 12 個 PCIe 5.0 E3.S NVMe 硬體槽，擁有卓越的記憶體頻寬、儲存密度與資料吞吐效率。

搭配 EVAC（Extended Volume Air Cooling）處理器散熱器與 ORv3 48VDC 供電架構，此平台實現優異的散熱效能與能源效率，成為下一代雲端資料中心最佳選擇。

同時展出的 Core Compute CD270-S4051-X4 則為一款 2U 4 節點高密度伺服器，基於 OCP DC-MHS 架構的設計專為雲端運算環境所優化。此伺服器每個節點支援單路 AMD EPYC 9005 系列處理器，12 組 DDR5 記憶體插槽與 3 個 PCIe 5.0 x4 U.2 NVMe 硬碟槽，能在有限的空間中實現強大計算效能與靈活高速儲存。