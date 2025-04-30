習近平強調AI自主創新與監管治理：中國聚焦AI核心技術發展

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 16:09

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中國國家主席習近平近日主持中共中央政治局的第二十次集體學習，主題為人工智慧（AI）的發展與監管。他強調，發展 AI 技術必須立足中國自身體制優勢，強化自主創新與實際應用，同時確保 AI 的安全性與公平性。

根據《新華社》報導，習近平指出，面對 AI 技術快速演進，中國應集中資源突破關鍵核心技術，拓展 AI 在產業與民生的應用，並強化技術風險的監管。他提到，AI 已成為推動新一輪科技與產業變革的核心動力，中國在相關領域儘管取得進展，仍需加快基礎研究與技術攻關。

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此次學習會邀請西安交通大學教授鄭南寧進行專題講座，剖析全球 AI 發展趨勢與潛在挑戰，並提出政策建議，顯示中國高層對科技戰略的重視與布局。

習近平強調，若要在國際 AI 競爭中佔有一席之地，中國需加強基礎理論、演算法、晶片設計與基礎軟體等領域的研發，建構完整的 AI 生態體系。此外，他指出，中國在數據資源與市場規模上具備優勢，應推動 AI 與產業深度融合，並以企業為主導建立產學研用一體化的創新模式。

在政策層面，他認為應持續強化算力基礎建設、資料共享機制與數位治理體系，推動 AI 賦能數位經濟轉型。同時，教育體系應全面納入 AI 培育，從基礎教育到高等學術機構，培養具備實務能力與創新潛力的人才。

針對 AI 可能帶來的倫理與安全風險，習近平則表示應加快制定相關法律、標準與監管框架，建立技術預警與應急機制，確保 AI 發展「可控、可信、可用」。