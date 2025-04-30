​​新型舉國體制出手！習近平定調AI發展 上海「模速空間」瞄準全球最大孵化器王座​

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-30 12:10

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中國大陸國家主席習近平周二 (29 日) 赴上海「模速空間」大模型創新生態社區，期間詳細了解「模速空間」的產業生態佈局。這座歷時 38 天快速建成的專業孵化平台已匯聚 100 餘家 AI 企業，展現出上海在新一代資訊技術領域的創新活力。

習近平此次考察正值中共中央政治局就 AI 發展與治理進行專題學習之際，習近平強調，要充分發揮新型舉國體制優勢，堅持自主創新推動人工智慧健康有序發展。

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在「模速空間」的 AI 產品體驗店內，習近平親身體驗了智慧眼鏡、無弦吉他等創新產品。這些融合 AR 技術、動作捕捉等尖端科技的智慧終端，正是上海 AI 技術落地的生動縮影。

習近平也特別指出，AI 是年輕的事業，也是年輕人的事業。這項論點在現場引發強烈共鳴。

無問芯穹共同創辦人夏立雪表示，年輕團隊在演算法創新、模型優化等領域展現出強大創造力，而上海開放包容的創新環境為青年科技人才提供了廣闊舞台。這種代際傳承的創新生態正是中國 AI 產業持續迸發活力的關鍵所在。

深思考創辦人楊志明也說，「模速空間」的算力調度機制和專案補貼政策顯著降低企業研發成本，加速了技術迭代進程。

作為國內首個千億級算力生態平台，「模速空間」不僅承載著打造「全球最大 AI 孵化器」願景更成為觀察中國 AI 產業生態建構的重要窗口。

「模速空間」已形成涵蓋 AI 基礎設施、基礎模型研發、垂直領域應用的全鏈條產業生態聚集了中科院、上海交大等頂尖科研機構以及商湯科技、智元機器人等行業領導者，Minimax、階躍星辰等新創公司展示了其在智慧醫療、具身機器人等領域的首創成果。

智元機器人聯合創始人彭志輝表示，該公司自主研發的靈犀 X2 機器人已實現多模態互動技術的突破。

值得注意的是，「模速空間」近期升級的「全球最大 AI 孵化器」定位引發廣泛關注。透過建構算力服務、開放數據、評測服務等十大功能平台，該空間正推動上海 AI 產業進入規模化發展新階段。

數據顯示，自 2023 年 9 月揭牌以來，「模速空間」已孵化出 200 餘款 AI 科技產品，其中九成實現國產化應用涵蓋智慧製造、智慧城市等多個場景。

從頂層設計到基層實踐，上海正加速建構 AI 創新生態。今年第一季資料顯示，上海科學家在《科學》、《自然》及《細胞》三大頂尖期刊發表論文 45 篇創歷史新高，產學研協同創新成效凸顯。

隨著 1000 億元規模產業母基金的設立和臨港算力中心等基礎設施的投用，上海正朝著「具全球影響力的科技創新高地」的目標穩步邁進。

專家指出，隨著「模速空間」模式的成功推廣，上海正逐步形成「技術研發 - 產品孵化 - 產業落地」的完整創新循環。上海交通大學計算法學與 AI 倫理研究中心共同負責人田豐表示，上海在零售消費、文旅方面都非常發達，未來衣食住行的 AI 應用方面的潛在市場需求龐大，在軟硬體產業鏈的支撐下，有望催生新的智慧終端和超級智慧體應用。

楊志明也說，「模速空間」將產生群聚效應，為企業創造良好的條件和空間環境，並提供專業的政策支援，可以賦能 AI 企業快速發展。

目前，上海已跨過科創中心建設的十周年門檻，去年全年戰略性新興產業增加值人民幣 1 兆 2532.96 億元，年增率 6.4%。戰略性新興產業增加值占上海市 GDP 比重為 23.2%，比上年提高 0.4 個百分點。積體電路、生物醫藥和 AI 三大先導產業實現產值 4617.78 億元，比上年增長 10.8%，增速高於全市工業產值 10.1 個百分點。

上海最新公佈的今年首季主要經濟指標也實現「開門紅」，近年積極佈局的三大先導產業，已成為經濟成長的新引擎。