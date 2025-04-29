鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)目標價調降至98元，幅度約7.11%
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 08:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景碩(3189-TW)提出目標價估值：中位數由105.5元下修至98元，調降幅度7.11%。其中最高估值155元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予景碩(3189-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立7位、保守悲觀2位。
景碩(3189-TW)今(28日)收盤價為76.1元。近5日股價上漲13.92%，相關半導體業近5日上漲6.51%，集中市場加權指數上漲4.86%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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