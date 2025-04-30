騰訊大舉投入AI！混元大模型全面重構、雙引擎戰略迎戰開源挑戰

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-30 12:00

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中國電玩巨擘騰訊 (00700-HK) 週二（29 日）宣布對其混元大模型的研發體系進行全面重構，圍繞「算力、演算法與數據」三大核心領域進行資源重整，並建立兩個新部門，加碼技術研發投入，應對來自外界的 AI 挑戰。

據《證券時報》報導，此舉為騰訊 AI 戰略的重大升級，騰訊新成立了「大語言模型部」和「多模態模型部」兩個新部門，負責探索大型語言模型和多模態大模型的尖端技術，進一步加強模型數據能力與平台基礎建設，持續更新基礎模型。

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同時，騰訊也進一步加強大模型資料能力與平台基礎建設。大模型團隊原有的「資料平台部」將專注於大模型資料全流程管理與建設；而「機器學習平台部」則聚焦機器學習與大數據融合平台建設，為 AI 模型訓練推理、大數據業務提供全面高效的 PaaS 平台基礎，共同支撐騰訊混元大模型技術研發。

本輪調整聚焦技術面，鞏固研發長期戰力

此次組織重構從產品整合轉向技術深化，騰訊表示，這不僅能整合 AI 技術資源與優化研發流程，更將鞏固其中長期在大模型領域的戰略優勢。

為強化 AI 產品佈局，自今年 2 月以來，騰訊就逐步整合 AI 產品線。從將 AI 模型元寶併入雲與產業事業群（CSIG）開始，QQ 瀏覽器、搜狗輸入法與 ima 等應用也陸續歸入 CSIG 體系，構成涵蓋 AI 助手、辦公協作與智慧搜尋的 AI 產品陣容。

在模型應用層面，騰訊則採取「雙引擎戰略」，旗下應用如元寶、QQ 音樂、騰訊文檔與騰訊地圖等，已同時支援自研的混元與開源大模型 DeepSeek。微信搜尋亦導入 DeepSeek-R1 並推出 AI 搜尋功能，展現出混合自研與開源技術的靈活性。

騰訊研發資本創新高，全年投入達 706.9 億元

騰訊 2024 年年報顯示，該公司全年研發投入高達 706.9 億元，年增三位數；資本支出更達 767 億元，與去年同期相比大幅增長 221%，創歷年新高。總裁劉熾平指出，隨著 AI 價值愈加凸顯，公司將繼續加強自研模型訓練與推理的技術基礎。

騰訊創辦人馬化騰亦表示，公司已重組 AI 團隊，專注於原生 AI 產品的創新與推廣，未來這些投入將大幅提升廣告投放效率、延長遊戲壽命，並拓展 AI 在個人與企業層面的應用。

中國科技巨頭 AI 競賽升溫，組織調整頻繁