鉅亨速報 - Factset 最新調查：布爾克國際(EAT-US)EPS預估上修至8.33元，預估目標價為185.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:16
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對布爾克國際(EAT-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.13元上修至8.33元，其中最高估值9.34元，最低估值5.5元，預估目標價為185.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.34(9.34)
|10.58
|11.73
|最低值
|5.5(5.5)
|6.5
|7
|平均值
|8.21(8)
|9.29
|10.47
|中位數
|8.33(8.13)
|9.4
|10.83
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52.98億
|56.70億
|58.51億
|最低值
|47.49億
|49.33億
|51.09億
|平均值
|52.02億
|54.43億
|56.73億
|中位數
|52.23億
|54.79億
|57.49億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.63
|2.83
|2.58
|2.28
|3.40
|營業收入
|30.79億
|33.38億
|38.04億
|41.33億
|44.15億
詳細資訊請看美股內頁：
布爾克國際(EAT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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