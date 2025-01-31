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鉅亨速報 - Factset 最新調查：布爾克國際(EAT-US)EPS預估上修至8.33元，預估目標價為185.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:16


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對布爾克國際(EAT-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.13元上修至8.33元，其中最高估值9.34元，最低估值5.5元，預估目標價為185.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.34(9.34)10.5811.73
最低值5.5(5.5)6.57
平均值8.21(8)9.2910.47
中位數8.33(8.13)9.410.83

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值52.98億56.70億58.51億
最低值47.49億49.33億51.09億
平均值52.02億54.43億56.73億
中位數52.23億54.79億57.49億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.632.832.582.283.40
營業收入30.79億33.38億38.04億41.33億44.15億

詳細資訊請看美股內頁：
布爾克國際(EAT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEAT

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