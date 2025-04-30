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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)EPS預估上修至2.28元，預估目標價為28.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 06:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.18元上修至2.28元，其中最高估值2.35元，最低估值2.11元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.35(2.35)2.462.46
最低值2.11(2.11)2.192.28
平均值2.24(2.2)2.32.35
中位數2.28(2.18)2.32.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值153.53億151.67億154.54億
最低值147.26億146.92億150.09億
平均值149.45億149.77億152.11億
中位數149.00億150.03億151.77億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS1.242.290.052.51
營業收入151.86億162.64億145.98億141.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSFD

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