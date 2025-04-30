鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)EPS預估上修至2.28元，預估目標價為28.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 06:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.18元上修至2.28元，其中最高估值2.35元，最低估值2.11元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.35(2.35)
|2.46
|2.46
|最低值
|2.11(2.11)
|2.19
|2.28
|平均值
|2.24(2.2)
|2.3
|2.35
|中位數
|2.28(2.18)
|2.3
|2.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|153.53億
|151.67億
|154.54億
|最低值
|147.26億
|146.92億
|150.09億
|平均值
|149.45億
|149.77億
|152.11億
|中位數
|149.00億
|150.03億
|151.77億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.24
|2.29
|0.05
|2.51
|營業收入
|151.86億
|162.64億
|145.98億
|141.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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