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鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源(CTRA-US)EPS預估上修至3.17元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對科特拉能源(CTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.1元上修至3.17元，其中最高估值3.63元，最低估值2.24元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.63(3.63)4.45.454.32
最低值2.24(2.24)2.322.812.85
平均值3.08(3.05)3.463.723.67
中位數3.17(3.1)3.513.633.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值84.94億93.30億92.99億93.80億
最低值72.32億76.02億79.40億93.80億
平均值79.80億84.96億84.40億93.80億
中位數80.47億83.85億82.42億93.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.502.295.082.131.50
營業收入14.05億36.70億95.14億56.84億54.61億

詳細資訊請看美股內頁：
科特拉能源(CTRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCTRA

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