鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源(CTRA-US)EPS預估上修至3.17元，預估目標價為35.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對科特拉能源(CTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.1元上修至3.17元，其中最高估值3.63元，最低估值2.24元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.63(3.63)
|4.4
|5.45
|4.32
|最低值
|2.24(2.24)
|2.32
|2.81
|2.85
|平均值
|3.08(3.05)
|3.46
|3.72
|3.67
|中位數
|3.17(3.1)
|3.51
|3.63
|3.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|84.94億
|93.30億
|92.99億
|93.80億
|最低值
|72.32億
|76.02億
|79.40億
|93.80億
|平均值
|79.80億
|84.96億
|84.40億
|93.80億
|中位數
|80.47億
|83.85億
|82.42億
|93.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.50
|2.29
|5.08
|2.13
|1.50
|營業收入
|14.05億
|36.70億
|95.14億
|56.84億
|54.61億
詳細資訊請看美股內頁：
科特拉能源(CTRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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