鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空LUV-US的目標價調降至26元，幅度約3.7%
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對西南航空(LUV-US)提出目標價估值：中位數由27元下修至26元，調降幅度3.7%。其中最高估值40元，最低估值19元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予西南航空評價：積極樂觀6位、保持中立12位、保守悲觀7位。
西南航空今(29日)收盤價為26.65元。近5日股價上漲3.7%，標普指數上漲7.18%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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