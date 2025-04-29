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鉅亨速報 - Factset 最新調查：F5公司(FFIV-US)EPS預估上修至14.57元，預估目標價為285.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對F5公司(FFIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.33元上修至14.57元，其中最高估值15.07元，最低估值14.29元，預估目標價為285.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值15.07(14.88)16.1417.59
最低值14.29(14.27)15.2915.53
平均值14.58(14.39)15.6316.56
中位數14.57(14.33)15.4816.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值30.86億31.91億33.01億
最低值29.98億30.71億31.16億
平均值30.20億31.28億32.05億
中位數30.13億31.18億32.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.015.345.276.559.55
營業收入23.51億26.03億26.96億28.13億28.16億

詳細資訊請看美股內頁：
F5公司(FFIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFFIV

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