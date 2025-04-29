鉅亨速報 - Factset 最新調查：F5公司(FFIV-US)EPS預估上修至14.57元，預估目標價為285.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對F5公司(FFIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.33元上修至14.57元，其中最高估值15.07元，最低估值14.29元，預估目標價為285.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.07(14.88)
|16.14
|17.59
|最低值
|14.29(14.27)
|15.29
|15.53
|平均值
|14.58(14.39)
|15.63
|16.56
|中位數
|14.57(14.33)
|15.48
|16.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.86億
|31.91億
|33.01億
|最低值
|29.98億
|30.71億
|31.16億
|平均值
|30.20億
|31.28億
|32.05億
|中位數
|30.13億
|31.18億
|32.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.01
|5.34
|5.27
|6.55
|9.55
|營業收入
|23.51億
|26.03億
|26.96億
|28.13億
|28.16億
詳細資訊請看美股內頁：
F5公司(FFIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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