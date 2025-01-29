鉅亨速報 - Factset 最新調查：F5公司FFIV-US的目標價調升至300元，幅度約18.34%
鉅亨網新聞中心 2025-01-29 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對F5公司(FFIV-US)提出目標價估值：中位數由253.5元上修至300元，調升幅度18.34%。其中最高估值315元，最低估值180元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予F5公司評價：積極樂觀1位、保持中立14位、保守悲觀1位。
F5公司今(29日)收盤價為269.72元。近5日股價下跌18.34%，標普指數上漲0.31%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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