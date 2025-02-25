亞弘電去年EPS 4.68元擬配發4元股息 殖利率達6.71%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-25 19:52

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專注專業代工電子專業音訊、小家電及醫療保健器材服務的亞弘電 (6201-TW) 今 (25) 日公布最新財報，2024 年譜出三率三升的營運表現，全年稅後純益 4.18 億元，年增 1.05%，每股純益 4.68 元，董事會並通過配發 4 元股息，爲 20 年來股利新高。

亞弘電今天股價收在 59.6 元，配發 4 元現金股息的殖利率約 6.71%。

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亞弘電 2024 年第四季營收 9.45 億元，毛利率 26.65%，季增 1.12 個百分點，年增 1.31 個百分點，稅後純益 1.3 億元，季增 19.34%，年增 26.67%，單季每股純益 1.46 元。

亞弘電 2024 年營收 33.18 億元，毛利率 25.79%，年增 0.38 個百分點，全年稅後純益 4.18 億元，年增 1.05%，每股純益 4.68 元

亞弘電除持續開發高階電子專業音訊產品之外，對小家電採取更多元產品的開發，而在醫療保健器材也有新客戶的加入。

亞弘電最新提出的發展策略包括，提升產地彈性，降低單一市場風險，面對國際地緣政治緊張加劇和供應鏈重組趨勢，將逐步降低對單一市場的依賴，優化全球供應鏈結構，尤其分散中國生產的風險，並強化其他地區的供應能力。同時也穩固台灣總部核心功能，拓展東南亞產能：將持續強化台灣總部的研發與管理功能，同時積極擴大東南亞第三地的產能規模，以確保全球供應鏈的穩定性和效率。