印度、巴基斯坦連續四晚交火 巴防長：印軍入侵迫在眉睫

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-29 11:40

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近日發生在印控克什米爾的恐怖襲擊事件，徹底點燃印度和巴基斯坦兩國新一輪爭端，甚至有愈演愈烈的趨勢。

據《路透社》周一（28 日）報導，巴基斯坦國防部長阿西夫當天表示，印巴緊張局勢升級，印度「軍事入侵」迫在眉睫。「我方已經增派兵力（部署），因為這是迫在眉睫的事情。在這種情況下，（我方）必須做出一些戰略決策。」

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阿西夫表示，巴基斯坦目前處於高度戒備狀態，但只有在「國家存亡受到直接威脅」的情況下，才會使用核武。

他說，印度激烈言辭正在升溫，巴基斯坦軍方已向政府通報了印度可能發動襲擊的情況。不過，阿西夫沒有進一步詳述其認為「印度即將發動入侵」的原因。

阿西夫表示，已經接觸了海灣國家、中國等友好國家，並向英國、美國等國家通報了當前局勢。

據印度媒體報導，印度海軍周日在阿拉伯海舉行遠程打擊演習，發射「布拉莫斯」超音速巡弋飛彈。

印度軍方周一表示，印軍士兵與巴基斯坦軍隊連續第四晚在克什米爾交火，而巴方暫未對此說法做出回應。

此輪印巴爭端急劇升溫的導火索，是 4 月 22 日發生在印控克什米爾地區的恐怖襲擊事件：疑似武裝分子在該地區向遊客開槍，造成至少 26 人死亡，另有數十人受傷。這起事件是自 2019 年普爾瓦馬襲擊以來該地區死傷最慘重的恐怖襲擊，引發外界擔憂印巴再度爆發軍事對抗。

具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周二表示，從目前情況看，不排除印度會重複 2019 年衝突的套路。

那次激烈衝突，起因也是印控克什米爾發生襲擊，40 餘名印度民兵身亡。印度勃然大怒，矛頭對準巴基斯坦，甚至出動戰機，發動空襲。這也是 1971 年印巴戰爭後，印度首次入侵巴境內。