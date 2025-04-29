鉅亨速報 - Factset 最新調查：ANSYS公司ANSS-US的目標價調降至349元，幅度約3.06%
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 00:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對ANSYS公司(ANSS-US)提出目標價估值：中位數由360元下修至349元，調降幅度3.06%。其中最高估值371元，最低估值330元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予ANSYS公司評價：積極樂觀1位、保持中立8位、保守悲觀1位。
ANSYS公司今(29日)收盤價為317.845元。近5日股價上漲3.06%，標普指數上漲4.59%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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