鉅亨速報 - Factset 最新調查：Centerpoint能源CNP-US的目標價調升至39.5元，幅度約3.95%
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Centerpoint能源(CNP-US)提出目標價估值：中位數由38元上修至39.5元，調升幅度3.95%。其中最高估值43元，最低估值35元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Centerpoint能源評價：積極樂觀5位、保持中立13位、保守悲觀2位。
Centerpoint能源今(28日)收盤價為37.87元。近5日股價上漲3.95%，標普指數上漲4.59%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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