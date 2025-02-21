鉅亨速報 - Factset 最新調查：Centerpoint能源CNP-US的目標價調升至34.5元，幅度約4.55%
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Centerpoint能源(CNP-US)提出目標價估值：中位數由33元上修至34.5元，調升幅度4.55%。其中最高估值37元，最低估值30元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Centerpoint能源評價：積極樂觀5位、保持中立11位、保守悲觀3位。
Centerpoint能源今(21日)收盤價為33.73元。近5日股價上漲4.55%，標普指數上漲0.04%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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