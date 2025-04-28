鉅亨速報 - Factset 最新調查：SouthState Corporation(SSB-US)EPS預估上修至6.88元，預估目標價為116.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 22:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對SouthState Corporation(SSB-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.51元上修至6.88元，其中最高估值7.4元，最低估值6.05元，預估目標價為116.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.4(8.16)
|9.5
|10.56
|最低值
|6.05(5.62)
|8.73
|10.51
|平均值
|6.77(6.68)
|9.18
|10.54
|中位數
|6.88(6.51)
|9.19
|10.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.36億
|27.97億
|30.04億
|最低值
|25.08億
|26.58億
|29.71億
|平均值
|25.80億
|27.66億
|29.87億
|中位數
|25.77億
|27.75億
|29.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.19
|6.71
|6.60
|6.46
|6.97
|營業收入
|10.86億
|13.89億
|17.05億
|22.34億
|24.40億
詳細資訊請看美股內頁：
SouthState Corporation(SSB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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