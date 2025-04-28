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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SouthState Corporation(SSB-US)EPS預估上修至6.88元，預估目標價為116.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 22:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對SouthState Corporation(SSB-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.51元上修至6.88元，其中最高估值7.4元，最低估值6.05元，預估目標價為116.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.4(8.16)9.510.56
最低值6.05(5.62)8.7310.51
平均值6.77(6.68)9.1810.54
中位數6.88(6.51)9.1910.54

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值26.36億27.97億30.04億
最低值25.08億26.58億29.71億
平均值25.80億27.66億29.87億
中位數25.77億27.75億29.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.196.716.606.466.97
營業收入10.86億13.89億17.05億22.34億24.40億

詳細資訊請看美股內頁：
SouthState Corporation(SSB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSSB

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