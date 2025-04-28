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鉅亨速報 - Factset 最新調查：怡安集團(AON-US)EPS預估下修至16.89元，預估目標價為409.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 22:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對怡安集團(AON-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.19元下修至16.89元，其中最高估值17.5元，最低估值16.5元，預估目標價為409.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值17.5(17.5)19.9521.7223.46
最低值16.5(16.5)18.4520.6523.46
平均值16.98(17.13)19.1621.3223.46
中位數16.89(17.19)19.221.423.46

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值175.66億192.26億199.41億203.91億
最低值169.28億179.04億190.18億203.91億
平均值172.91億183.86億195.23億203.91億
中位數172.90億183.54億195.25億203.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.455.5512.1412.5112.49
營業收入110.54億121.49億124.83億134.01億157.47億

詳細資訊請看美股內頁：
怡安集團(AON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAON

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