鉅亨速報 - Factset 最新調查：怡安集團(AON-US)EPS預估下修至16.89元，預估目標價為409.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 22:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對怡安集團(AON-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.19元下修至16.89元，其中最高估值17.5元，最低估值16.5元，預估目標價為409.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.5(17.5)
|19.95
|21.72
|23.46
|最低值
|16.5(16.5)
|18.45
|20.65
|23.46
|平均值
|16.98(17.13)
|19.16
|21.32
|23.46
|中位數
|16.89(17.19)
|19.2
|21.4
|23.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|175.66億
|192.26億
|199.41億
|203.91億
|最低值
|169.28億
|179.04億
|190.18億
|203.91億
|平均值
|172.91億
|183.86億
|195.23億
|203.91億
|中位數
|172.90億
|183.54億
|195.25億
|203.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.45
|5.55
|12.14
|12.51
|12.49
|營業收入
|110.54億
|121.49億
|124.83億
|134.01億
|157.47億
詳細資訊請看美股內頁：
怡安集團(AON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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