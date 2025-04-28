高鐵新竹站單月旅運量已突破60萬人次 交長指示優化進度要加快

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-28 20:34

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立法院交通委員會今 (28) 日，針對新竹地區交通建設進行考察，由於高鐵 (2633-TW) 新竹站單月旅運量已突破 60 萬人次，僅次於台北、台中等直轄市，目前優化區域建設正進行當中，交委會考察重點，針對高鐵新竹站動線優化及西側道路鐵道局的開拓計畫。交通部長陳世凱也當場指示，優化工程進度要快、西側開發計畫盡速讓地方民代知曉。

交通部表示，有關高鐵新竹站整體雨遮及公車月台調整工程由台灣高鐵公司辦理中，除規劃設置站前廣場整體雨遮、調整公車月台面向與設置無障礙月台，另評估規劃分流公車與小客車進站動線，以改善高鐵七路臨停載客區併排停車、久佔停等造成的交通壅塞問題，預計今年底完工。

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交通部強調，高鐵站西側基地已由鐵道局完成招商，將由宏匯竹高股份有限公司打造「未來之心 Gateway Plaza」，該基地除配合輕軌計畫，留設輕軌路徑及站體位置相關空間外，並規劃設計相關車行動線以及地下二層車輛臨停區，透過立體化工程手段以取代西側路面進站功能，目前相關規劃皆已完成核定。