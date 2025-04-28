國建擬配息1元 首季純益1.93億元 EPS 0.17元

國建 ( 2501-TW ) 今 (28) 公布最新獲利資訊，2025 年第一季稅後純益爲 1.93 億元，季減 68.18%，年減 64.85%，單季每股 0.17 元，同時，國建今天並公布去年股息配發 1 元，依今天國建收盤價 18.75 元計算，股息現金殖利率 5.33%。

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國建 2025 年預計有 5 案可完工入帳，合計分回總銷約 159 億元，此外，國建北、中、南均有推案儲備，儲備量約 600 多億元，營運動能無虞。