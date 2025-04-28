〈關稅衝擊〉藍白黨團批特別條例夾帶撥補台電千億是「暗渡陳倉」？卓榮泰說話了

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-28 12:40

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針對 4100 億元的「強化安全韌性特別條例」草案，行政院長卓榮泰率團隊今 (28）日上午赴立法院拜會朝野各黨團說明。面對藍白黨團質疑該條例含補助台電 1000 億元是「暗渡陳倉」，卓榮泰表示，團隊在與產業座談時，業界多表希望電價要能穩定，避免除關稅外再承受電價上漲的雙重打擊，故為平穩物價、協助產業，懇請在野黨團能夠支持該方案，將台電 1000 億挹注納入特別條例當中。

行政院會 24 日通過規模新台幣 4100 億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，引來在野黨諸多質疑。行政院長卓榮泰為了讓朝野黨團了解內容，28 日率發言人李慧芝、秘書長龔明鑫親自到各黨團說明，期盼在最短時間通過。

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卓榮泰分別赴各黨團說明，首站在民進黨團說明特別預算編列的方式與用途。

卓榮泰表示，此次不僅是因應美國關稅貿易與世界貿易秩序重整，政府還善用去年度的稅計賸餘，用於支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性四大主軸，統整後提出規模 4100 億元的「強化安全韌性特別條例」，這是第一步驟，隨著關稅談判啟動，相關方案也會備妥，支持產業的各項振興方案，與周邊鄰近國家如日本大概一致。

對於藍白黨團質疑 4100 億元「強化韌性條例」含補助台電 1000 億元是「暗渡陳倉」，卓榮泰釋疑。