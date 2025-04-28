中共中央政治局開會 這些房市新提法值得關注！

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 15:00

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中共中央政治局上周五（25 日）召開會議，此次中共有關房地產的表述，有兩點值得關注。

第一是關於財政政策和貨幣政策。

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中共提出：加緊實施更加積極有為的宏觀政策，用好用足更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。

此外，中共強調：適時降準降息、創設新的結構性貨幣政策工具。

市場對貨幣政策的最大期待在降準降息，自 2024 年 10 月 20 日，5 年期 LPR 下調 25 個基點開始，LPR 已連續 6 個月按兵不動，這是在等待一個合適時機。

也許等美國總統川普真的亮出底牌，中國央行才會適時降準降息。

第二是關於關於房地產和資本市場。

這次中共也明確提出要「持續鞏固房地產市場穩定態勢」，之前都是促進房地產市場止跌回穩，「鞏固」是新增。

這是一種清晰堅定的表態，「止跌回穩」不是一種選擇，而是一種必然歸屬，是一定要實現的目標。

這預示 2025 年房地產政策重點可能會涉及以下四個方面：

一是保障居民的合理需求釋放，剛需和改善。

二是存量房收購和專項債收儲快速推進。這次中共提出「優化存量商品房收購政策」，有助於促進建商去庫存。

三是大力支持鼓勵「好房子」建設，把標桿樹立起來。這次中共首次提出「加大高品質住宅供給」，這對應「好房子」建設。