中國第1季汽車進口不到10萬輛 銳減近40% 美國車不足1萬輛

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-28 10:00

‌



中國乘聯分會秘書長崔東樹上周六（26 日）發文稱，中國進口車進口量從 2017 年的 124 萬輛持續以年均 8% 左右下行，到 2023 年僅 80 萬輛，2024 年汽車進口 70 萬輛，下降 12%。

據《財聯社》周日報導，2025 年 1～3 月進口汽車 9.5 萬輛，較一年前驟降 39%，這是近期少見的第 1 季巨大下滑。其中，3 月進口車 3.9 萬輛，陡降 27%。

‌



根據崔東樹在文中列舉的數據，2025 年 1～3 月進口車最高的是日本，達到 30,517 輛，接著依序是德國 23,695 輛、斯洛伐克 17,733 輛、美國 8,871 輛、英國 8,371 輛、墨西哥 1,443 輛、瑞典 1,371 輛、奧地利 695 輛、韓國 359 輛、義大利 266 輛。

值得注意的是，美國進口車近幾年快速下滑，從 2017 年的 28 萬輛，到 2024 年下降到 10.9 萬輛。2025 年 1～3 月，美國車降到 8,870 輛，年降 66%。

崔東樹說，隨著國際關係不斷複雜，還是要未雨綢繆，建立更加多元的進口模式，維持進口車合理規模，保障國際供給鏈安全。