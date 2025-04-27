法人看台股有望挑戰清明節缺口 後市聚焦五大觀察重點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-27 11:30

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4 月以來，在對等關稅與川普談話反覆多變牽動下，真假消息交雜且難辨別，股市瀰漫不確定性，加重經濟與產業前景，台股波動幅度明顯加大，但近日市場氛圍受惠於美國總統川普態度出現轉圜跡象。法人指出，隨著融資餘額快速降低，水位來到相對健康水準、國安基金穩定台股投資情緒，以及上市櫃陸續實施庫藏股等多項多利因子，台股有望挑戰清明節缺口。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，在對等關稅與川普後續作為仍存有不確定性的情況下，評價面仍將受到一定程度的壓抑；現階段消息仍是左右市場的關鍵因素，建議聚焦美中貿易協議進展、半導體貿易調查結果與關稅稅率、聯準會政策動態、美超級財報周及上市櫃首季財報陸續公布等五大觀察重點。

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另一方面，232 條款調查結果對半導體與生技製藥調查結果，還有川普後續作為，仍將對台股產生重要影響，在最終調查結果尚未公布前，佈局上仍須保持謹慎、保有彈性。

就基本面或題材面，安聯投信台股團隊表示，在對等關稅暫緩 90 天的情況下，廠商提前拉貨，嘉惠第二季展望，預期第二季將明顯淡季不淡。

就技術面來看，安聯投信台股團隊表示，25 日台股盤中走勢首度站回月線，短期均線則呈現糾結；交投動能雖有回溫跡象，後市台股表現仍有待成交量的再放大；至於先前出現的恐慌氣氛，最近看來已有緩解跡象。

PGIM 保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，許多重磅級美國科技龍頭股將發布財報，杜欣霈表示，包括 5 月 1 日登場的蘋果，以及微軟、Meta 等雲端服務供應商，這些龍頭大廠釋出的相關數據以及展望言論，將左右 AI 與半導體產業下半年的展望，但仍需持續留意關稅對市場帶來的震盪，尤其美國總統川普表示將再次啟動對等關稅等，可能再次影響科技股表現。

杜欣霈研判，近期台股隨美股出現反彈，加上股東會前大股東回補、企業囤貨有利企業獲利及盤勢反彈等，但依舊不可忽視 90 天後關稅議題仍可能持續延燒，且即便川普不再加高關稅，全球經濟仍將被基本的 10% 稅率拖累；再者，5 月即將進入繳稅季，若此時指標企業釋出較為不明朗的展望、520 談話等，均可能讓反彈再度承壓。